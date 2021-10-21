بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض لكبار السن بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة عن بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج كبار السن، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمحافظ اللواء أسامة القاضي.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف كبار السن من 65 عامًا، من خلال زيارات دورية بواقع زيارتين سنويًا لتقديم خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين من كبار السن هي فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص للأسنان وفحوصات طبية تشمل «قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، فحص سكر عشوائي، قياس نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، وظائف كلي، رسم قلب، أشعة موجات صوتية على البطن»، بالإضافة إلى التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية، والتثقيف الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم تحديد 9 عيادات ثابتة كمرحلة أولى بالمحافظة وهي «المركز الطبي الشرقي بالمنيا، رعاية طفل ثان بالمنيا، الوحدة الصحية بدمشير، وحدة صفط الشرقية، الوحدة الصحية بطوة، المركز الطبي بسمالوط، المركز الطبي ببني مزار، المركز الطبي بمطاي، الوحدة الصحية بقلوصنا»، وجارى التجهيز لمرحلة ثانية.

وأضاف أنه تم توفير القوى والكوادر البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، مع ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

قافلة طبية بقرية بني سمرج

من جهة أخرى، نفذت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية بني سمرج التابعة لمركز سمالوط، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة شملت توقيع الكشف الطبي على 1933 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان، وذلك خلال يومي 18 و19 من أكتوبر الجاري.