رئيس جامعة بنها الجديد: تفعيل المبادرات الرئاسية على رأس أولوياتى

وجّه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة، وقال «سوسة»، إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس لتطوير الخدمات المجتمعية في مختلف القطاعات وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية.

وأشار في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لجامعة بنها إلى أن الإهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للإعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين يأتي على رأس أولوياته .

رئيس جامعة بنها: شعارنا هو البناء

وأضاف رئيس جامعة بنها أن شعارنا هو البناء على ما سبق لتحقيق الرؤية التي تستحقها جامعة بنها بحكم تاريخها الكبير وبيت خبرة لمحافظة القليوبية، موجها الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين، والقيادات الحالية.

«سوسة»: ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي

وأكد رئيس جامعة بنها على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والجماعي، مشيرا إلى أن المؤسسات تتقدم بأفرادها وليس بشخص واحد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة رئيساً لجامعة بنها.

يذكر أن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من كلية الطب البيطري، جامعة بنها، في مايو 1986 وحاصل على ماجستير العلوم الطبية البيطرية بجامعة بنها، أبريل 990 ، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية بجامعة بنها، فبراير 1994، وحصل أيضا على دبلوم إدارة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية والتنمية الإدارية، كلية التجارة، جامعة بنها ، سبتمبر 2012 ونشر عدد 27 بحث فى مجلات عالمية ودولية وعدد 51 بحث فى مجلات عربية ومحلية.

وعن المناصب القيادية الجامعية، أشرف «سوسة»، على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما شغل منصب عميد كلية الطب البيطري، وأشراف على كلية التربية النوعية جامعة بنها وعين مشرفا عام للمدن الجامعية كما شغل منصب رئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى بكلية الطب البيطرى بمشتهر، ومديرا لمركز المعلومات والخدمات البحثية بجامعة بنها وغيرها من المناصب.