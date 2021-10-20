غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام.. بداية من الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

غلق جزئي لكوبري الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق عدد «1» حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام؛ ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2021/10/21 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2021/10/23 على أن تكون الأعمال على مدار الـ«24» ساعة علمًا بأنه ستجرى أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يوجه بالمتابعة الميدانية للأعمال بالكوبري

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وتؤكد محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.