تعرف على بدائل شارع الهرم لحين الانتهاء من إنشاء محطة المترو الجديدة

منذ أعلنت محافظة الجيزة الغلق الكلي لشارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط، ابتداء من اليوم الخميس، لحين انتهاء تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، يبحث الكثيرون من سكان المربع السكني وأصحاب المركبات بالمنطقة عن بدائل شارع الهرم. وتيسيرا على مستخدمي الطريق تنشر «الوطن» بدائل شارع الهرم، في إطار التنسيق بين المحافظة، والإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث تم تجهيز التحويلات المرورية البديلة، لتسهيل حركة المركبات والمواطنين كالتالي:

التحويلة الأولى من بدائل شارع الهرم

1- حركة السيارات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تتبع السير يمينا «إجباري» اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول.

2- بعدها الدوران والعودة من فتحة الدوران الموجودة بطريق المنصورية ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

3- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقا» والسير ناحية شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة ثانية لمحـور ترسا من فتحة الدوران الموجودة بعد منزل كوبري ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وحتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية من بدائل شارع الهرم

1- حركة السيارات القادمة من محـور اللبيني وكل الشوارع الفرعية الآتية من المنطقة الموجودة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي «موقع محطة المريوطية» بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

2- - ثم الدخول يمينا «إجباري» اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة «دوران أعلى ترعة المريوطية» والدوران مرة أخرى والعودة لطريق المريوطية مرة ثانية والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وبدأ الغلق الكلي المؤقت لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، ابتداء من صباح اليوم الخميس، وحتى انتهاء الأعمال، وذلك بسبب تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية «كمرحلة أولى» بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.