رئيس مدينة نخل: 1000 فدان صالحة للزراعة جاهزة للتسليم بوسط سيناء

قال المهندس سليمان فرج رئيس مجلس مدينة نخل، إن التجمعات التنموية التي تم إنشائها على أرض سيناء، من أهم المشروعات التنموية من حيث الموقع المتميز وخصوبة التربة والمكان، مؤكدا أن تجمع نثيلة 1 وتجمع نثيلة 2 بوسط سيناء، يضم 120 منزلا مجهز بكافة الخدمات.

مجمعات تنموية كاملة الخدمات

وأضاف «فرج»، في تصريح لـ«الوطن»، أن تجمع نثيلة1 هو ضمن 5 تجمعات تنموية شيدتها الدولة للمستحقين من المواطنين، ويضم 105 منازل بالإضافة إلى 1000 فدان زراعي جاهز للتسليم، وتجمع نثيلة 2 يضم 15 منزلا وهي تجمعات متكاملة الخدمات بشكل راقي.

وأوضح رئيس مجلس مدينة نخل، أنه تم أثناء التنفيذ مراعاة توافر كافة الخدمات، متمثلة فى مدرسة وسوق تجاري يضم كل المستلزمات، بالإضافة إلى مخبز ودار ضيافة ومكان للمبيت للغرباء من خارج التجمع، ويوجد أيضا مركز شباب، ومسجد يسع 100 مصل قابل للتوسعة.

وأشار إلى أن هذا التجمع تم الإعلان عنه مسبقا فى 6 أكتوبر الجاري بمناسبة انتصارات أكتوبر، بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

بدورها قالت نسرين الحارون مدير مكتب رئيس مجلس نخل، لـ«الوطن»، إن التجمع متكامل وتم تصميمه بشكل راقي، ويمثل فرصة جيدة لأهالى سيناء.

من جهته، أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان له، أن القيادة السياسية تتابع جميع الخطوات التنموية في سيناء، بهدف أنشاء أكبر عدد من التجمعات التنموية، لافتا إلى أن هناك توجه نحو نخل والحسنة بوسط سيناء، بعد دراسة المناطق التي تصلح للزراعة، والمناطق التى تبين أن المياه بها صالحة للزراعة بعد حفر الآبار الآرتوزاية.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التنموية تهدف الى جذب السكان من المحافظات الأخرى، إلى عمق الصحراء بوسط سيناء، وتوفير الخدمات الكاملة بالتجمعات التنموية هو السبيل الوحيد لجذب السكان.

5705 فدانا جاهزة للزراعة بوسط سيناء

وفى تصريح سابق له أثناء تفقده تجمع نثيلة بمدينة نخل قال المحافظ إن المساحة الاجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، وعدد 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات، سواء مسجد ومدرسة وسوق تجارى وملعب كرة ودور حضانة وثقافة.