صور «زويل ويعقوب» تزين أغلفة التغذية المدرسية في أول يوم توزيع

في لافتة رائعة، بأول أيام توزيع التغذية المدرسية على الطلاب في محافظة المدرسية، ظهرت الوجبة الغذائية داخل علبة كرتونية أساسية واحتياطية وطبع على كل نموذج منهما، صورة العالم المصري الدكتور أحمد زويل، والعالم المصري الدكتور مجدي يعقوب، وأسفل كل صورة بعض المعلومات عنهما.

اهتمام مواقع التواصل بالمنوفية بالتغذية المدرسية

ولقيت صور التغذية المدرسية التي تم توزيعها أمس، المنوفية، عقب تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، اهتماما كبيرا في الشارع المنوفي، وجري تداولها على نطاق واسع، وشملت وجبة التغذية المدرسية «بسكويت وعصير»، وقال أحد الشباب معلقا على صورة التغذية المدرسية على مواقع التواصل الإجتماعي «كويس أن الدولة مهتمة بصحة الأطفال، والجميل أن التغذية عليها صور علماء مصر ونماذج مشرفة جدا».

700 ألف طالب استفادوا من التغذية المدرسية بالمنوفية

وقال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن الأغذية المدرسية تم توزيعها على أكثر من 700 ألف طالب في محافظة المنوفية، موضحا أن لجنة علمية هي من اختارت مكونات الوجبة المدرسية لكي نحقق أكبر استفادة صحية للطلاب، مضيفا أن الدولة وضعت على الوجبات صورا لعلماء رفعوا اسم مصر عاليا، وهما الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل.

توزيع التغذية المدرسية في المنوفية تجريبيا لمدة أسبوعين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند توزيع التغذية المدرسية، موضحا أن محافظة المنوفية سيتم تنفيذ التجربة فيها لمدة أسبوعين وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، ثم سيتم تعميمها على باقي المحافظات المختلفة وفق المواعيد المعلنة من قبل الوزارة.

وأوضح «عنتر»، أن الطلاب استقبلوا التغذية المدرسية بسعادة كبيرة، مؤكدا أن التوزيع يتم وفق جداول الحضور والغياب في كل مدرسة، لكي يستفيد جميع الطلاب، موضحا أنه يتم متابعة توزيع التغذية المدرسية من خلال متابعات مستمرة ولجان مرور على جميع المدارس.