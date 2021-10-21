«أمن المنافذ» يضبط أكثر من ألف قضية خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، الموافق 21 أكتوبر 2021، كشفت خلاله عن أبرز القضايا التي تم ضبطها عن طريق الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا.. أبرزها جاء كتالي، وفقًا لما كشفته الوزارة:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا أبرزها (قطع غيار).

في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط عدد (2) قضية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (1) قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (217) حكم قضائي متنوع.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.

ضبط 781 مخالفة مرورية

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (781) مخالفة مرورية متنوعة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وشددت على أنه جار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.