قبل عرض الحلقة الأولى.. تفاصيل برنامج «هنيدي شو» على شاشة المحور

يبحث جمهور الفنان محمد هنيدي، عن موعد عرض الحلقة الأولى من برنامجه الجديد «هنيدي شو»، والتي سوف تنطلق غداً، على شاشة «المحور»، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الشركة المنتجة تطرح الفيديو الدعائي لـ «هنيدي شو»

وطرحت الشركة المنتجة لبرنامج «هنيدي شو»، البرومو الدعائي للبرنامج، استعداداً لعرضه غداً الجمعة، وظهر من خلال هذا الفيديو ضيوف الفنان محمد هنيدي في البرنامج، والذين تربطهم علاقات صداقة معه، خاصةً أن كثير منهم تعاونوا معه وقدموا العديد من الأعمال الناجحة سوياً.

محمد هنيدي يستضيف أصدقائه من الوسط الفني

وكان أبرز النجوم الذين ظهروا في الفيديو الدعائي لبرنامج «هنيدي شو»، الفنان أحمد السقا، حيث قدم مع هنيدي فيلمه الشهير «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، واستطاعا تحقيق النجاح سوياً من خلاله، خاصةً بعدما أصبح عالقاً في أذهان المتابعين حتى الآن، ولا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يتداولون «كوميكسات»، هذا الفيلم، كما ظهر أيضاً خلال هذا الفيديو الفنان شريف منير، الذي اشترك مع هنيدي في مسرحية «حزمني يا»، ومصطفى قمر، حيث قدما سوياً فيلم «البطل»، وأشرف عبد الباقي اللذان تعاونا معاً من خلال فيلم «صاحب صاحبه»، وداود حسين الذي تعاون معه في فيلم «عندليب الدقي»، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

هنيدي يفجر العديد من المفاجآت خلال برنامجه

يقدم الفنان محمد هنيدي، مفاجآت عديدة من خلال برنامجه الجديد، «هنيدي شو»، وهي غنائه لأغنية البرنامج، والتي تحمل اسم «عالم هنيدي»، كما سيشهد برنامجه عودة شخصياته الشهيرة، والعديد من الاستعراضات مثل: شخصية رمضان أبو العلمين.

هنيدي يخوض تجربة جديدة وينتظر ردود الأفعال

ويُعد برنامج «هنيدي شو»، أولى تجارب الفنان محمد هنيدي في عالم البرامج و«التوك شو»، كما ينتظر أيضاً ردود الأفعال حول تجربته الجديدة.