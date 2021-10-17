نائب رئيس اتحاد شركات السياحة: أتوقع عودة المصريين للعمرة قريبا «فيديو»

قال ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة، إن تعيين المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السابق، على رأس وزارة الحج والعمرة، يؤكد أن الإجراءات الاحترازية سوف تكون منضبطة تنظيميا، موضحًا أنه يتوقع أن تفتح العمرة للمصريين قريبا.

عودة الحياة الطبيعية

وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «طبقا للإجراءات الجديدة، فإن الناس سوف يدخلون باب الكعبة وحجر إسماعيل وهو ما يعني عودة الحياة الطبيعية إلى الحرم سواء أعداد أو تباعد اجتماعي».

السعودية انتهجت ترتيبات معينة قبل إصدار القرارات الأخيرة

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة، أن العمرة ستكون مفتوحة عدا الدول كثيفة المعتمرين: «لكي تفتح السعودية الحج للعالم أجمع، كان يجب عليها أن تسير وفق ترتيبات وتنظيمات معينة، أهمها الحفاظ على صحة المعتمر».

الإجراءات الاحترازية ستكون أمرا أساسيا

وأكد ناصر ترك: «لا أظن أن هناك تحديدا لأعداد الحجاج والمعتمرين، لكن هناك إجراءات احترازية سوف تكون شرطا أساسيا، بالإضافة إلى الضوابط المصرية المهتمة بصحة المواطن، وبخاصة بعض القواعد والاشتراطات الصحية لكي تكون العمرة آمنة في الذهاب والعودة».

وأشار إلى أن السياحة المصرية في انتظار فتح الباب أمام العمرة، مردفًا: «الشركات داخلة في السنتين مشتغلتش، والمواطنين عاوزين يعملوا عمرة عشان ربنا يكرمهم».