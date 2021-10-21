مصرع طفلين سقطا من أعلى عقار في ظروف غامضة ببورسعيد

تكثف مباحث بورسعيد من جهودها للكشف عن سبب سقوط طفلين من أعلى سطح عقار بمنطقة «الأمل الجديد» في بورسعيد، وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة ومناظرة جثتي الطفلين، اللذين لفظا أنفاسهما على الفور، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى «الزهور»، قيد التحقيق.

بلاغ بسقوط طفلين من أعلى عقار في بورسعيد

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد باستقبال جثتين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفي الزهور، التابعة للتأمين الصحي الشامل، وتبين من الكشف الطبي ومناظرة الجثتين، أن الطفلين توفيا إثر سقوطهما من أعلى.

صحة بورسعيد تكشف هوية الطفلين

وكشفت مديرية الصحة ببورسعيد عن هوية الطفلين، حيث أعلنت في بيان لها، قبل قليل، أن الطفلين هما «محمد عصام خليفة»، 17سنة، و«أحمد عشماوي هاشم محمد علي»، 15سنة، قد لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سطح عمارة بمنطقة «الأمل الجديد» في بورسعيد.

التحريات: الطفلان كانا أعلى سطح عقار

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بشرطة الضواحي، أن الطفلين كانا أعلى سطح أحد العقارات بمساكن الامل الجديد، وسقطا من أعلى في الشارع، وتم إبلاغ الإسعاف لنقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى، وذلك فى نطاق دائرة حي الضواحى، ويكثف فريق بحث جنائي جهوده للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كما انتقلت النيابة العامة الي موقع الحادث لإجراء المعاينة، ومناظرة الجثث، كما أمرت بالتحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفي الزهور، تحت تصرفها لأستكمال التحقيقات ولحين استخراج تصريح الدفن.