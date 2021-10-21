أول صورة لسائق الميكروباص المتوفى في حادث الطريق الأوسطي

حصلت «الوطن» على أول صورة لـ«عبدالله طاهر يونس»، سائق الميكروباص الذي اصطدم بسيارة نقل بالطرق الدائري الأوسطي، مما أسفر عن وفاته و18 شخصا آخرين.

وخيم الحزن والأسى على أهالي قرية نجع أبو كريم في مركز ديروط بأسيوط، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص أدى إلى مصرع 19 شخصا، والذي كان يقل عمالا من محافظة الإسكندرية إلى محافظات الصعيد لقضاء إجازة المولد النبوي الشريف.

واتشح الجميع بالسواد بقرية نجع أبو كريم التابعة لمركز ديروط بأسيوط، وتعالت صرخات النساء وصيحات الرجال وبكاء الأطفال عقب وصول خبر وفاة 7 أشخاص من أبناء القرية أثناء عودتهم من الإسكندرية إلى أسيوط من بينهم سائق الميكروباص ونجل عمه.

محافظ المنيا ينعى ضحايا الحادث

ونعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وميكروباص، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطناً، بينهم 4 من أسرة واحدة بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

وتقدم محافظ المنيا بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

توفير أوجه الدعم لأهالي الضحايا

ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة ديرمواس، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة.

وتتواصل عمليات المعاينة للحادث الذي راح ضحيته 19 شخصاً كانوا يستقلون ميكروباص بعدما اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وحوّلت جثث معظمهم لأشلاء، وآخر تطورات حادث الطريق الأوسطي.

وكانت الخدمات المرورية الموجودة أعلى الطريق الدائري الأوسطي، تلقت بلاغا بالحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية عقب ورود البلاغ، وتبين أن سيارة نقل «تريلا» اصطدمت بميكروباص، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لمكان الحادث على الطريق الأوسطي، والذي توقفت عليه الحركة المرورية عقب وقوع الحادث وتم الإمداد بجرارات وأوناش مرور، كما تم الدفع بخدمات وسيارات تابعة للمرور، وذلك لمراقبة عملية السير وتيسير حركة المرور عقب تعطله.