أسماء المتوفيين السبعة بأسيوط في حادث ميكروباص الدائري

حصلت «الوطن»، على أسماء المتوفيين الـ7 من قرية «عرب أبو كريم»، وعزب تابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط وهم: «عبد الله طاهر، 32 سنة، سائق الميكروباص، ويونس مفضل 30 سنة، مساعد للسائق، إبراهيم مهدي 21 سنة، وليد غريب 20 سنة، ومحمد إبراهيم 40 سنة، وإبراهيم عبد الرازق 75 سنة، ومحمد بدر 30 سنة».

وقال مجاهد يونس عبد الرحيم 53 سنة، عم سائق الميكروباص الذي اصطدم بسيارة نقل بالطريق الدائري الأوسطي، مما أسفر عن مصرع 19 شخصا، إن أبناء شقيقيه «عبد الله طاهر»، السائق، ويونس مفضل، ينقلان العمال لمزارع في محافظات الوجه البحري ويوم الحادث كانا في محافظة الإسكندرية وعند عودتهم بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بالصحراوي الغربي قطعت سيارة نقل الطريق عليهم، ونتج عن ذلك وفاة الجميع.

وأضاف عم السائق إن نجل شقيقه كان يصاحبه نجل عمه يونس وكانا دائماً يسافران سوياً ولقي الإثنين مصرعهما ليترك عبد الله زوجته و7 أطفال خلفه بينما يونس يترك زوجته.

وأشار عم المتوفين إنه علم بالحادث أثناء صلاة العصر حيث ورد إليهم إتصالا من أحد الأشخاص أخبرهم أنه فاعل خير ليزف إليهم خبر وقوع حادث على الطريق فقام شقيقه مفضل وشقيقه عبد الله وأهالي القرية وبعض العزب الأخرى بالسفر للقاهرة ولدى وصولهم عرفوا أن جميع من بالسيارة لقوا مصرعهم.

وأوضح إن عدد ضحايا قرية عرب أبو كريم يصل إلى 7 ضحايا موزعين بينهم ضحيتين من قرية عرب أبو كريم وضحية من الربيعات و3 ضحايا من الحبابات وضحية من عزبة أبو العيون.

المحافظ ينعي الضحايا

ونعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الدائري الاوسطي، نتيجة حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وميكروباص، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطناً، بينهم 4 من أسرة واحدة بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

وتقدم محافظ المنيا بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المحافظ، القائم بأعمال رئيس مدينة ديرمواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة.

وتتواصل عمليات المعاينة للحادث الذي راح ضحيته 19 شخصاً كانوا يستقلون ميكروباص بعدما اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وحوّلت جثث معظمهم لأشلاء، وآخر تطورات حادث الطريق الأوسطي.