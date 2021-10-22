حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22-10-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:30 ص | الجمعة 22 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج العذراء
يتميز مولود برج العذراء بثقافته الدائمة وحبه للقراءة والاطلاع على المستجدات ومتابعة كل ما يدور حوله.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العذراء مهنيًا
القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب السفر أو للقيام برحلة.
حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا
رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تجذب إليك المحبين، وقد تجمعك بهم أوقات حلوة.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.