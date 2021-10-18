حظك اليوم برج العذراء الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج العذراء أنها تتمتع بشخصية قوية، فضلا عن أنها لا تجيد الكذب بل تفضل الوضوح والصراحة في كافة أمور حياتها، كما أنه لديها حس مرهف، يتأثر بكلمات الأشخاص المحيطين بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شؤونك المالية، وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم التشوش.. تقترب اليوم بلطف ممن تحب وتجد الوسيلة للتطور، ولاكتشاف أشياء خافية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.