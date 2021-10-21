حظك اليوم برج العذراء الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج العذارء التجديد دائما وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرًا فهم مثقفون.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر يدعمك في منزل الحظ، واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.