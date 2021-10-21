رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:31 ص | الخميس 21 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يعشق مواليد برج العذارء التجديد دائما وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرًا فهم مثقفون.  

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر يدعمك في منزل الحظ، واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 20-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا