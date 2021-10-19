حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تحتاج أنثى برج العذراء للتواجد مع أشخاص يُحفزونها بشكل دائم ومستمر حتى تقوم بتحقيق إنجازاتها، ولا يجب عليهم أن يكونوا كثيري الانتقاد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال.. حافظ على روح الحذر والتأني مهما كانت الإغراءات، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم الضغوط، حاول أن تدرس جيدًا أقوالك، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج، ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.