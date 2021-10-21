طرح أفيش جديد لفيلم الكاهن.. أبواب جهنم اتفتحت

طرح المُخرج عثمان أبو لبن، اليوم، أفيشًا جديدًا لفيلم الكاهن، في ضوء الترويج له، قبل طرحه بالسينمات المصرية والعربية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تصويره كاملًا قبل أسابيع قليلة.

أبواب جهنم اتفتحت

ونشر المخرج عثمان أبو لبن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأفيش الجديد لفيلم الكاهن، مُعلقًا عليه: «أبواب جهنم اتفتحت».

أبطال فيلم الكاهن

فيلم الكاهن، من بطولة الفنان جمال سليمان، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وفتحي عبد الوهاب، وإياد نصار، ودرة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

أحداث فيلم الكاهن.. تشويق ورعب

وتدور أحداث فيلم الكاهن، في إطار رعب تشويقي، حول الصحفية «فيروز»، والتي تُعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة، تنقلب حياة الزوجين.

درة تعتذر عن بطولة مسلسل بسبب الكاهن

وأعربت درة في وقت سابق، عن إعجابها الشديد بقصة فيلم الكاهن، ما دفعها إلى رفض خوض البطولة المطلقة في الموسم الرمضاني الماضي؛ لإنشغالها الكبير بتصوير هذا العمل السينمائي، والذي انتهت من تصويره مؤخرًا، فيما لم يتحدد موعد عرضه بعد.

إياد نصار يواصل تصوير الباب الأخضر بعد فيلم الكاهن

أما الفنان إياد نصار، يواصل تصوير فيلم جديد يحمل اسم الباب الأخضر، سيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويُشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم خالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وسهر الصايغ، وحمزة العيلي، وإسلام حافظ، وسما إبراهيم، وعابد عناني، وكريم سرور، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر العام الماضي.

ويُشارك إياد نصار، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد يجمعه بالفنانة منى زكي، والفنان أحمد رزق، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بعنوان «لام شمسية» كاسم مبدئي.