موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين.. 4 خطوات للإضافة

يترقب المواطنون إعادة فتح تسجيل المواليد 2021 للفئات الأولى بالرعاية على منصة مصر الرقمية، وذلك للأسر الخاضعة للقرار الوزاري الصادر من وزير التموين والمسموح لها بإضافة أبنائها على بطاقة التموين، وذلك بعد توقف المنصة خلال الفترة الماضية عن الإضافة.

وتنشر «الوطن» موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية.

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

- مع فتح موقع بوابة مصر الرقمية من هنا، يجب على المواطن أن يكون لديه بالأساس حساب على المنصة، وإذا لم يكن لديه فعليه التسجيل من خلال إدخال رقم هاتفه ورقم بطاقته الشخصية.

- بعد إتمام عملية التسجيل وإنشاء حساب، يختار المواطن الخدمات التموينية، والدخول على أيقونة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

- بعدها يقوم الفرد رب الأسرة للبطاقة التموينية بكتابة أسماء الأبناء رباعيا، ورقم شهادة الميلاد إذا لم يبلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقة رقم قومي، مع العلم أن لكل فرد حد أقصى للأفراد المقيدين على البطاقة التموينية وهو 4 أفراد.

- يؤكد الفرد رب الأسرة صلة القرابة بينه وبين المضافين، ثم الضغط على أيقونة «إضافة»، مع التأكيد على تحمله كامل المسؤولية القانونية حال وجود أي بيانات مخالفة دوّنها عكس البيانات الأصلية.

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين.. فئات محددة

وأكدت وزارة التموين أنه لا إضافة للمواليد بشكل عام، ولكن مسموح فقط للفئات الأولى بالرعاية، والتي تضم فئات الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات ومن يحصلون على معاشات «تكافل وكرامة»، وكذلك الأفراد سواء كانوا مواليد أو أشخاص عاديين، أما دون ذلك فالإضافة ليس مسموح بها في الوقت الحالي، كون موازنة الوزارة المطبقة في العام المالي 2021/2022، لم يدرج فيه بند إضافة المواليد.