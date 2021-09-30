المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات التموين بالأقصر

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعض الشروط والإجراءات والمستندات لاستخراج بطاقة تموينية جديدة أو إعادة قيد بطاقة ملغاة، حيث يتم الحصول على الخدمة التموينية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن الحصول على الخدمات الجماهيرية المتنوعة للمواطنين، كما تلتزم مديرية التموين وإداراتها بتقديم الخدمة للمواطن، مع تحديد جميع المستندات والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة على المواطن للحصول على الخدمة داخل مراكز وقرى محافظة الأقصر بالكامل.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية بالأقصر

استخراج بطاقة تموينية جديدة من بطاقة سارية لهذه الحالات:

- الزواج :

1) صورة البطاقة العائلية أو الرقم القومي أو صورة قسيمة الزواج.

2) البطاقة التموينية لأسرتى الزوج والزوجة.

3) خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة.

- الطلاق :

1) صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومي.

2) صورة قسيمة الطلاق أو حكم النفقة .

3) البطاقة التموينية .

4) خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة .

- للمعيشة المستقلة :

1) صورة البطاقة الشخصية أو الرقم القومي .

2) أى مستند يدل على المعيشة المستقلة «إيصال كهرباء».

3) البطاقة التموينية للأسرة

4) خطاب الخصم من بطاقة تموين الأسرة .

- بالنسبة للأفراد العائدين من السفر وتم خصمهم من بطاقة الأسرة :

1) صورة البطاقة سواء الشخصية أو العائلية، أو الرقم القومى.

2) خطاب الخصم قبل السفر .

3) أى مستند يثبت العودة النهائية .

- للفرد الوحيد المتبقي على قيد الحياة من الأسرة :-

1) صورة البطاقة سواء الشخصية أو العائلية، أو الرقم القومي .

2) البطاقة التموينية للأسرة .

3) أصل شهادة الوفاة .