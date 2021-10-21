أرخص أماكن سياحية في مطروح.. اتفسح أنت وأسرتك

تتميز مدينة مرسى مطروح باحتوائها على أرخص الأماكن السياحية تكلفة، ومن الممكن أن تكون وجهتك في قضاء «الويك إند»، للتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وتنشر «الوطن»، خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن الأماكن السياحية التى تتميز بها مرسى مطروح لقضاء النزهة وهي أرخص أماكن في المدينة من الممكن أن تستمتع بها بأقل تكلفة.

تعرف على الأماكن السياحية في مرسى مطروح

وتقدم الشركات السياحية في مرسى مطروح عروضا كثيرة في شهر أكتوبر الجاري، يستطيع خلالها المواطن البسيط قضاء فسحة مع أسرتة وأصدقائه وسواء من داخل أو خارج مطروح لقضاء أجمل الأوقات، وهي كالتالي:-

- اليخوت السياحية تجوب البحر لمدة 3 ساعات ترى خلالها مدينة مرسى مطروح من داخل البحر وسعر الفرد بها ما بين 40 و50 جنيه.

- الشواطىء المفتوحة مجانا بدون رسوم وهى «عجيبة والأببض وكليوباترا، والليدو وروميل، والعوام، والفيروز، وباب البحر، والرميلة ومينا حشيش»، وتقضى بها رحلة زردة تشمل الطعام وتقضي يوم مع الأسرة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية ولعب كرة القدم الشاطئية وكرة المضرب، دون أية تكلفة مع الحفاظ على البيئة.

- الاستمتاع بالملاهى على كورنيش مرسى مطروح بأرخص الأسعار في الخريف وتبدأ التذكرة للعبة الواحدة من 5 جنيهات حتى 50 جنيها حسب كل لعبة وتستمتع بها مع أولادك الصغار والكبار.

- كورنيش مرسى مطروح السياحي، وسط المدينة يجذب جميع الزائرين وأهالي مطروح، لوجود أماكن للجلوس للأفراد والأسر، وسط هدوء وهواء نقي على البحر واستنشاق اليود والإسترخاء.

- متحف روميل الشهير، الدخول بأسعار رمزية.

- متحف آثار مرسى مطروح، الدخول بسعر رمزى.

- مكتبة مصر العامة، الدخول بسعر رمزى.