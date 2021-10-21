مدير «قصر العيني»: أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا أغلبها تنفسية

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا المنتشرة حاليا أغلبها تنفسية كالكحة والعطس وضيق التنفس، مع اختفاء آلام البطن والإسهال والمغص والألم والسخونة لدى البعض، مشيرا إلى أن أي شخص يشعر بأي أعراض للمرض عليه التوجه إلى مركز طبي متخصص للتشخيص والتعامل مع المرض من بدايته للوقاية من أعراضه الشديدة.

وأوضح مدير قصر العيني الفرنساوي، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، وهو ما يظهر في زيادة الأعداد المترددة على الطابق التاسع المخصص لعزل المصابين بالفيروس بمستشفى قصر العيني، مؤكداً الاستعداد التام لمواجهة أي أزمات أو سيناريوهات تتعلق بالجائحة أو زيادة أعداد المرضى.

مدير قصر العيني: الحالات المحتجزة غير حاصلة على اللقاح

وأكد مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الحالات المصابة بكورونا والمحتجزة بالمستشفى من المواطنين غير الحاصلين على اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاحات الموجودة حالياً في مصر أثبتت فعاليتها في التعامل مع فيروس كورونا، من حيث تقليل فرص الإصابة أو تقليل شدة وحدة أعراض المرض.

«الحديدي»: اللقاح يقلل من شدة أعراض كورونا

وناشد «الحديدي» المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة، بجانب سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس.