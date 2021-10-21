حظك اليوم برج الثور الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

العناد يعد أبرز عيوب إمرأة برج الثور، فهي تتمسك برأيها ولا تحد عنه حتى وإن كلفها الأمر خسارة بعض الأشياء، كما أن مولودة هذا البرج تسيطر على كل التحديات التي تواجهها حتى تصبح تاريخًا؛ إذ تعرف بأنّها شخصية مثابرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الكواكب بمنزل العمل تمدك بالقدرة على التركيز، واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية وتألقا وقدرة على إبهار من تحب وتفتن الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.