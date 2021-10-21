بركان لابالما لن يهدأ قريبا.. توقعات خبراء إسبان

بعد نحو أربعة أسابيع من بدء ثوران بركان لابالما، لا توجد حتى الآن، حسبما يذهب خبراء، مؤشرات تدل على أن هذا البركان سيهدأ قريبا. وتسبب بركان لابالما الذي ثار على إحدى جزر الكناري الواقعة شمال غربي القارة الأفريقية في تدمير ما يزيد على 1800 مبنى.

بركان لابالما.. إجلاء السكان منع وقوع كارثة

وحالت عمليات الإجلاء السريعة التي قامت بها السلطات الإسبانية، دون وقوع ضحايا على الجزيرة التي يقطنها نحو 85 ألف شخص.

وقال أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، إن العلماء الذين يراقبون الانفجار البركاني منذ 19 من سبتمبر، لا يرون أي إشارة على أن ثورانه في سبيله إلى الهدوء، إذ لا تزال أمواج من الحمم البركانية تتدفق ببطء نحو البحر، حسبما نقلت جريدة البيان الإماراتية.

ويُصدر بركان لابالما ضجيجا مستمرا منذ ثورانه مع حدوث العشرات من الهزات الأرضية الخفيفة في أغلب الأيام، وقد غطى الرماد البركاني مساحة كبيرة من الأرض، وترتفع سحب الدخان لعدة كيلومترات.

سُحب بركان لابالما تمنع رحلات الطيران

وألغت خطوط الطيران رحلاتها إلى الجزر، وشمل ذلك 56 رحلة خلال يومي السبت والأحد، بسبب كثافة سحب الرماد البركاني، حسبما ذكرت «يورونيوز».

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة، أن الصخور المنصهرة غطت 754 هكتارا من الأرض، معظمها في مناطق ريفية وأراض زراعية.

ومؤخرا رصد خبراء تأثير لبركان لابالما على دول أوروبية أخرى، حيث أشاروا إلى أن سحابة من ثاني أكسيد الكبريت «SO2» نتجت عن البركان، امتدت إلى فرنسا وانجلترا وألمانيا وبولندا، حسب قولهم.