اتفاقية بين جامعتي الإسكندرية ومانشستر لمنح بكالوريوس الطب المشترك

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة بصدد بدء تفعيل الاتفاقية المشتركة مع جامعة مانشستر البريطانية، لمنح الدرجة المشتركة لبكالوريوس الطب والجراحة، بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الطبية بالجامعة البريطانية.

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل الملحق الثقافي الكويتي

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، خلال كلمته على هامش استقباله الدكتور أحمد المطيري، رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور خالد محارب، الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية، والدكتور عبد المحسن القحطاني، الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة، أن هذا البرنامج يُعد أول برنامج مشترك من نوعه في مجال التعليم الطبي بمنطقة الشرق الأوسط مع جامعة دولية بهذا الحجم.

اتفاقية تهدف لتطوير التعليم الطبى في مصر

وأكد «قنصوه» أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعليم الطبي في مصر، وتعزيز الانطلاق إلى العالمية في مجال التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من الإتفاقيات الأخرى المبرمة مع كبريات الجامعات العالمية.

جامعة الإسكندرية تدعو الطلبة الكويتيين للدراسة بها

ولفت رئيس جامعة الإسكندرية، خلال بحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، إلى حرص الجامعة على تنمية العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات العلمية، وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة.

ودعا «قنصوه» الطلاب الكويتين للاستفادة من تلك الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجامعة مع الجامعات العالمية، والاستفادة من الدورات التدريبية التي تنظمها جامعة الإسكندرية، بغرض التدريب العملي لطلاب كلية الطب، وتهيئتهم لأسوق العمل الدولية.

الوفد الكويتي يشيد بالتعليم في جامعة الإسكندرية

من جانبه، أشاد الوفد الكويتي، خلال لقائه برئيس الجامعة، بالإجراءات المتخذة من قبل إدارة جامعة الإسكندرية، لتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها الطلبة الكويتون، حيث يوجد 1735 طالباً كويتياً يدرسون في مختلف كليات جامعة الإسكندرية.

وأضاف أعضاء الوفد الكويتي أن استراتيجية دولة الكويت كان من أهم أولوياتها هو التوجه لابتعاث الطلاب الكويتيين للدراسة في الجامعات العربية المرموقة، والتي تأتي جامعة الإسكندرية على رأسها، نظراً لتميزها وتفردها في العديد من المجالات والبرامج التعليمية الدولية على مستوى الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.