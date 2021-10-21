وظائف الوكالة الألمانية بالقاهرة.. رابط وشروط التقديم

تصدرت وظائف الوكالة الألمانية بالقاهرة عملية البحث على محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بالقاهرة، عن وظيفة شاغرة لدى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

تفاصيل وظائف الوكالة الألمانية بالقاهرة

وتابعت السفارة أنَّ باب التقدم بالطلبات لـ وظائف الوكالة الألمانية بالقاهرة، مفتوح حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، ودعت المرشحين المهتمين إلى تقديم طلباتهم باللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني إلى HR-Egypt@giz.de.

رابط التقديم لوظائف الوكالة الألمانية بالقاهرة

كما أوضحت السفارة أنه يمكن للراغبين في وظائف الوكالة الألمانية بالقاهرة، الاطلاع على الشروط وتفاصيل الوظيفة وكيفية التقدم لها، من خلال الدخول على الرابط من هنـــــــــــا.

وفي سياق منفصل، أعلنت السفارة عن فرصة للشباب المصري في الحصول على فرصة للتدريب المهني في مجالات الخبازة والفندقة والضيافة في ألمانيا، وتتراوح فترة التدريب المهني بألمانيا بين 2-3 سنوات حسب التخصص، حيث يحصل المتدربون في ألمانيا على تعليم نظري في مدرسة مهنية وتدريب عملي مع جهة عمل.

ونوهت السفارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو السبت 23 أكتوبر الجاري، كجزء من التعاون بين وزارة الهجرة المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، حيث يُنفذ برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» ضمن آلية تنقل لهجرة العمالة المنتظمة إلى ألمانيا «THAMM».

جاء ذلك بتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ووجّهت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدعوة للراغبين في الحصول على تدريب مهني في ألمانيا، حيث سيُفتح باب التقديم لشباب مصريين باحثين عن فرص العمل في مجال الخبازة والفندقة والضيافة في التخصصات التالية، (خباز- طاه - أخصائي فنادق- أخصائي مطاعم - أخصائي خدمات غذائية وتقديم الطعام).

ويتم التقديم على هذه الفرصة عن طريق ملء هذه الاستمارة من خلال https://bit.ly/CallForCandidates_Apprentices2022 وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG، حيث يتضمن الرابط كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم مذكورة في الدعوة المرفقة.

وأشارت السفارة إلى أنه لن يُنظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وسيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

وبرنامج «THAMM» ممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).