24422 طنا حركة الصادر من البضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24422 طنا تشمل: 1100 طن مولاس و9827 طن يوريا و8435 طن فوسفات و5060 طن رمل.

28491 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28491 طنا تشمل: 6336 طن قمح و3150 طن سكر و10500 طن خردة و1216 طن خشب زان و6773 طن حديد و2145 رأس ماشية «عجول تسمين»، بإجمالي وزن 516 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «ريحان وليمون وفول وفول سوداني وكركديه ولب وزيتون وبصل» وفواكه «رمان وفراولة» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا وهولندا واليونان وسنغافورة وألمانيا وبنجلاديش والصين وبلجيكا وإسبانيا.

131201 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 320 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 12251 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131201 طنا.

124900 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124900 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2577 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5660 شاحنة.