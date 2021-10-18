ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال عملاقة ترفع علم اليونان

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، أن أرصفة الميناء استقبلت 27 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها ناقلة عملاقة للغاز المسال، ترفع علم اليونان، وذلك لتحميلها بشحنة من الغاز المسال تبلغ حوالي 61 ألف طن.

رئيس هيئة ميناء يوجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرة ناقلة الغاز العملاقة

وقد تابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عملية دخولها وتراكي الناقلة العملاقة على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان، ويبلغ طول السفينة 294 متراً، وبعرض 46 متراً.

41267 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط 41267 طناً، تشمل 7534 ملح، و3800 طن مولاس، و19355 طن يوريا، و10578 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35990 طناً، تشمل 8054 طن قمح، و7120 طن سكر، و62 طن أبلاكاش، و7500 طن خردة، و450 طن فول، و12804 طن صاج.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 253 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وبصل أخضر وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ثوم وينسون وريحان وحلبة وفول سوداني وبردقوش وبصل وأعشاب)، وفواكه (رمان وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن ونيوزيلندا وإنجلترا وسنغافورة وألمانيا ومالطا وبنجلاديش وهونج كونج والهند.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 342 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1288 حاوية مكافئة.

133202 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133202 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137192 طناً، كما غادر الميناء عدد 2 قطار، بحمولة إجمالية 2640 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4174 شاحنة.