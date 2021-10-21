تعرف على رابط إضافة المواليد والزوجة على البطاقة التموينية 2021

تواصل منصة مصر الرقمية خدمات إضافة المواليد والزوجة على البطاقة التموينية 2021، وذلك فقط للأسر الأولى بالرعاية، التي يحق لها أن يكون على بطاقتها التموينية 4 أفراد.

وتنشر «الوطن» رابط إضافة المواليد والزوجة على البطاقة التموينية 2021، في السطور التالية:

رابط إضافة المواليد والزوجة على البطاقة التموينية 2021

الدخول على منصة مصر الرقمية من هنا ، ويجب تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهاتف الموبايل وكلمة السر.

إذا لم يكن الفرد صاحب البطاقة التموينية له حساب على منصة مصر الرقمية، يجب عليه التسجيل عبر إدخال بياناته الشخصية المتمثلة في الرقم القومي ومحل السكن، واختيار رقم سر لتسجيل الدخول.

بعد الدخول والضغط على كلمة التموين، والمقصود بها خدمات التموين، يختار أيقونة ضم أفراد أسرتي، وذلك لإضافة الزوجة والمواليد.

إدخال صاحب البطاقة التموينية لبيانات الزوجة كرقم بطاقتها الشخصية وتحميل صورة من قسيمة الزواج.

ولإضافة المواليد، يقوم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية بإدخال الرقم القومي لشهادات ميلاد الأبناء إذا لم يبلغوا السن القانوني لاستخراج بطاقة رقم قومي.

الضغط على أيقونة إضافة، مع التأكيد على إقرار سلامة البيانات المدخلة وتحمل الشخص المسؤولية القانونية حال وجود أي بيانات خاطئة.

في حال الموافقة على طلب إضافة الزوجة والمواليد، يبدأ التفعيل على سيستم صرف السلع التموينية من الشهر اللاحق.

صرف 50% من السلع التموينية لشهر أكتوبر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التموين وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 50%‏ خلال أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من صرف كل المقررات التموينية قبل 25 من الشهر نفسه.