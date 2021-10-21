«معيط»: ندرس توفير مخصصات جيدة لسد عجز المعلمين في المدارس

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تحدث مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لدرسة توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس وعرضها على مجلس الوزراء للتعامل معها، «مفيش حاجة مش ممكنة، ووزارة التربية والتعليم تعرف الإجراءات للتعامل مع الاحتياجات وتجري الدراسة».

«المالية» ملزمة بتدبير المبالغ المالية بعد الحصول على الموافقات

وأضاف «معيط»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم الخميس: «انا كوزير مالية كان عندي احتياجات في الضرائب 2000 واحد ومشيت في الإجراءات وأخذت الموافقات وعملت الإعلان وعينت ناس، واحتجت 1000 في الجمارك فمشيت في الإجراءات بردو».

وتابع: «كل وزير عارف إيه الإجراءات والدراسة اللي بتتعمل وبتتقدم لمين وبتاخد موافقات إيه، وطالما الدراسة تمت وحصل على الموافقات علطول المالية ملزمة تدبر المبالغ المالية لذلك».

وعن ارتفاع أسعار النفط، قال: «إن وقت إعداد الموازنة كان في فبراير ومارس إذا قولت حينها لأي شخص أن سعر برميل البترول سيكون 75 دولارا كان سيقول «ده كلام فاضي»، فالجميع كانت تقديراته 55 دولارا، وخلال عدة سنوات يتم إعداد الموازنة حول سعر البترول 62 دولارا تقريبا، وفي بعض الأحيان تكون الانحرافات إيجابية لصالح الموازنة، بمعنى المتوسط السعري أقل من ذلك، وأحيانا تكون الانحرافات أعلى من ذلك».

ننسق مع البترول لامتصاص ارتفاع النفط

وأوضح أنه يجرى التعامل حيال هذه الانحرافات بآليات متعددة، بالتنسيق مع وزارة البترول، والتعامل مع الأوقات، التي تشبه الحالية، بأدوات كثيرة بحيث لا يكون العبء شديدا على الموازنة وامتصاص هذه الفترة».

وأردف: «هناك أحاديث اليوم عن زيادة إنتاج البترول، ليكسر سعر برميل البترول تحت 84 دولارا»، منوها أن هذا المكون يغلي أسعار السلع بسبب تكاليف النقل، كما أن العالم متأثر سلبيًا بسبب كورونا ما يضيف عبئا شديدا يمكن أن يدخل العالم في كساد حقيقي وأزمة اقتصادية.