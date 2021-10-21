وكيل صحة الشرقية يوجه بتطوير الخدمات الطبية بمنيا القمح

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، المنافذ والخدمات الطبية بمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة انتظام سير العمل، ودراسة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى منيا القمح المركزي، ومركز طب الأسرة بقرية «الصنافين»، في حضور النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الجودة، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

«شوقي» يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وخلال الزيارة الأولى لمستشفي منيا القمح، قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتم التأكد من تسجيل المواطنين على السيستم الخاص بالوزارة، وتطعيمهم بلقاح كورونا بالجرعات الأولى والثانية، وقياس العلامات الحيوية لهم، واتباع خطوط السير، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

كما تم المرور علي الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بعمل دراسة شاملة لإنشاء بنك دم تجميعي، مع وضع تصور كامل لإعادة هيكلة المستشفى، وتطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بها.

وكيل الصحة يتفقد الخدمة الطبية للمرضى بالصنافين

وكانت الزيارة الثانية لمركز طب الأسرة بالصنافين، التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً اللجنة بعمل دراسة شاملة لإنشاء مركز جراحات اليوم الواحد، كما عقد اجتماعاً مع إدارة المركز، وفي حضور عدد من ممثلي المجتمع المدني بالقرية، ناقش خلاله تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وانهي وكيل الصحة زيارته بمتابعة الفرق المتحركة والمتمركزة بقرية الصنافين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتم الاطمئنان علي انتظام العمل، وتسجيل وتطعيم المواطنين بالقرية، كما تفقد مخزن الطعوم بالإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم الاطمئنان علي التخزين الجيد للطعوم واللقاحات، ووفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، مقدماً الشكر للفرق الطبية علي الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.