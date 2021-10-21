يحتوي على كتب سحر.. تشميع مركز علاج طبيعي يديره «فني هندسة» في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك بالشرقية، شنوا حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمدينة العاشر من رمضان.

ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص يديره فني منتحل صفة طبيب

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص، ويديره فني هندسة، منتحل صفة طبيب، وقام باستخراج شهادات دراسات عليا، مدعياً أنها من كلية العلاج الطبيعي، وبالتحري وبالتواصل مع النقيب العام للعلاج الطبيعي، تبين عدم صحة هذه المحررات.

كما تبين أن «الطبيب المزيف» يدير المركز في تقديم خدمات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وممارسة أعمال أخرى، حيث تم ضبط مجموعة من الكتب الخاصة بـ«الدجل والشعوذة وفك السحر»، بالإضافة إلى أدوية مخالفة، وتم على الفور الاتصال برجال الشرطة، وتحريز الأدوية، وتم غلق وتشميع المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، وتسليم المسؤول عن المركز لقسم الشرطة بالعاشر من رمضان، لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي والطب البشري بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، وللمخالفات البيئية.

حملات مكثفة للإدارات الرقابية على المنشآت الطبية بالشرقية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بمديرية الصحة على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الحملة، وورجال حمياة المستهلك، ورجال الشرطة وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.