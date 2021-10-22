التفاصيل الكاملة لسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن: «مش أول حادثة»

في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس، شهدت منطقة صفط اللبن التابعة لبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، سقوط سيارة «جيب» من أعلى كوبري محور صفط اللبن، مما تسبب في إصابة السائق وثلاثة آخرين من بينهم سيدة أربعينية قيل من أحد شهود العيان أنها لقيت مصرعها في الحال فور سقوط السيارة فوقها أثناء عودتها لمنزلها.

تفاصيل حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

تلقت غرفة النجدة اتصالًا هاتفيًا من أحد شهود العيان ويدعى «مصطفى»، يفيد بسقوط سيارة من أعلى المحور بمنطقة صفت اللبن بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور.

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نقل المصابين لمستشفى قصر العيني

تم نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم، من بينهم سيدة كانت في حالة حرجة، وشاب ثلاثيني أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرت التحقيقات، والتي انتقلت لموقع الحادث لإجراء معاينة وفرضت كوردونا أمنيا أعلى الكوبري لحماية باقي السيارات المارة بعد سقوط السور الحديدي، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة وجاري التحقيق في الواقعة.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

مشهد قاسِ تابعه الأهالي في حالة من الذهول والصدمة من هول اللحظة، حيث كانت تسير الأمور بصورة طبيعية، وفجأة سقطت السيارة من أعلى الكوبري، لتحدث صوتًا وكأنه انفجار قنبلة، ما تسبب في إصابة سيدة قيل أنها فارقت الحياة، وشاب بين الحياة والموت داخل غرف العمليات.

وقال أحد شهود العيان لـ«الوطن» ويدعى «حسن»، إن هذه لم تكن الحادثة الأولى التي تسقط فيها سيارة من أعلى المحور، حيث تكررت الواقعة في السنوات الأخيرة، مطالبا ببناء سور حول الكوبري بارتفاع عالِ لحماية الأهالي التي تسكن أسفل محور صفط اللبن: «من ستر ربنا علينا إن النهاردة إجازة لأن فيه مدارس قدام مكان الحادث وده كان وقت طلوع التلاميذ».

وأضاف الشاهد، أن الشخص الذي كان بجوار السائق تعرض لإصابة بالغة قد تؤدي إلى وفاته، بينما أصيب السائق ببعض الكدمات الخفيفة، ويصارع الشاب الذي كان يمر أثناء الحادث، الموت داخل غرفة العمليات بمستشفى القصر العيني: «والست اعتقد أنها ماتت لأننا مقدرناش نشيلها نطلعها من تحت العربية وشعرها طلع في إيدينا».