«الوطن» تنشر صورة أحد مصابي حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

حصلت «الوطن» على صورة لأحد المصابين في حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، عصر اليوم، ويُدعى محمد السيد عبد الحميد، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعول والدته بعد وفاة والدة قبل عامين.

كسر في الجمجة ونزيف في المخ

وأصيب محمد، بكسر في الجمجمة أدى لنزيف في المخ، نتيجة سقوط سور كوبري محور صفط اللبن فوق رأسه، بسبب قوة السيارة التي سقطت أيضًا فوق سيدة كانت مارة من الشارع في طريقها لبيتها بحسب أسرة المصاب.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، بعد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، وتم الدفع بسيارت إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة حول الواقعة.

أسرة المصاب تروي تفاصيل الحادث

وروت أسرة المصاب لـ«الوطن»، أنه كان عائدا من أداء فريضة صلاة العصر، وفجأة انقلبت حياته رأسًا على عقب، بعدما سقط في الأرض متأثرة بالإصابة البالغة التي لحقت به، وفقد وعيه في الحال وحمله الجيران لسيارة الإسعاف وفور وصوله تم إدخاله إلى غرفة العمليات في محاولة لإسعافه.

سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن

وكان محور صفط اللبن، قد شهد في تمام الساعة الرابعة عصرًا سقوط سيارة «جيب» من أعلى الكوبري، أسفرت عن إصابة السائق وثلاثة آخرين من بينهم سيدة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم فرض كوردون أمني أعلى الكوبري لحماية باقي السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري التحقيق في الواقعة.

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة، وطالبت تحريات المباحث.