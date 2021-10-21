أسرة أحد مصابي حادث صفط اللبن: «كان رايح يصلي سقطت فوقه السيارة»

خرج لأداء صلاة العصر، واعدا والدته بالعودة إلى المنزل فور انتهائه من أداء الفريضة؛ ليتناول معها الغداء كما تعود منذ وفاة والده قبل عامين، ولم يعرف «محمد السيد عبد الحميد»، أن وجهته ستختلف هذه المرة بعد سقوط سور محور كوبري صفط اللبن فوق رأسه، عقب خروجه من المسجد.

إصابة شاب في حادث سقوط سيارة محور صفط اللبن

دقائق معدودة كانت كفيلة، أن يفقد الشاب صاحب الـ35 عامًا، وعيه بعد أن تهشمت جمجمته وأصيب بنزيف في المخ أدى إلى تورم رأسه بالكامل ومن ثم دخل في نوبة إغماء، وعلى الفور تم نقله لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

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أسرة المصاب تروي تفاصيل الحادث

وقالت ابنة خالة محمد وتدعى «أم آية»، لـ«الوطن»، إن والدته حتى الآن لم تعلم بإصابة ابنها «آخر العنقود»، والذي يعولها بعد زواج أشقائه الأربعة، مؤكدة أن إصابته خطيرة ودخل غرفة العمليات فور وصوله للمستشفى في محاولة لإسعافه.

وتابعت: «طلع يصلي العصر وهو راجع السور وقع فوق دماغه وبعدين العربية وقعت فوق سيدة، والناس مكنتش عارفة تطلعها لدرجة إن شعرها طلع في إيديهم».

وأشارت إلى أن هذه الواقعة لم تكن الأولى التي تسقط فيها سيارة من أعلى محور صفط اللبن، موضحة: «سور الكوبري واطي وأي عربية بتعدي بسرعة زايدة بتقع فوق الناس وهما ملهمش ذنب».

وأشارت إلى أن سائق السيارة التي سقطت، أصيب بكدمات خفيفة، بينما تأثر الشخص الذي كان راكبا بجواره، فيما تدهور حياة السيدة الأربعينية.

تفاصيل حادث محور صفط اللبن

وشهد محور صفط اللبن، عصر اليوم، سقوط سيارة «جيب» من أعلى الكوبري، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم فرض كوردون أمني أعلى الكوبري لحماية باقي السيارات.