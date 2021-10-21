تعرف على موعد تشغيل أتوبيس BRT على الدائري

موعد تشغيل أتوبيس BRT على الدائري.. تُعد من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد تشغيل أتوبيس BRT على الدائري، ويُعد تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص على الدائري، ضمن نشاط وزارة النقل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، والتخلص من مشكلة الزحام المروري داخل الطرق الرئيسية، وعلى رأسها الطريق الدائري.

موعد تشغيل أتوبيس BRT على الدائري

ومن المخطط أن تبدأ وزارة النقل في تشغيل الأتوبيس brt منتصف العام المقبل، بعد الانتهاء من تجهيز المسار على الطريق الدائري وساحات سيارات الميكروباص، التي ستكون أسفل الطريق مع مطالع ومنازل الدائري.

كما أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال إحدى جولاته التفقدية للطريق الدائرى، أنه رُوعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق وإنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT، التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، الذي يُعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

ويعد الأتوبيس الترددي BRT مشروعا ضمن مشروعات وخطط الدولة، ممثلة في وزارة النقل، لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري، بهدف تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري.

منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري أواخر ديسمبر

ومن المحدد أنه سيتم منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري أواخر ديسمبر 2021، وسيكون الأتوبيس الترددي السريع بديلا له.

ويعتمد الأتوبيس الترددي BRT على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصصة، ويساعد الأتوبيس الترددي BRT على الحد من التلوث البيئي حيث يعمل عن طريق الكهرباء.

كما أن عربات الأتوبيس الترددي BRT قابلة للزيادة، ويُضاهي الأتوبيس الترددي BRT في سرعته المترو والقطارات.

ويتزامن الأتوبيس الترددي BRT مع تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري، ويهدف الأتوبيس الترددي BRT إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

كما يهدف الأتوبيس الترددي BRT إلى تخفيف الزحام المروري على الدائري.