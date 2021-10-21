وزير النقل يتفقد مواقع عمل تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ترافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية اليوم، لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث تفقد الوزير المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبيا، الذي يبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا، بواقع 7 حارات.

ويساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية، التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج بعدها تفقد وزير النقل يرافقهاللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تنفيذ كوبري المرج، الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %، الذي يبلغ طوله 1500 مترا وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج، وبعدها تم تفقد أعمال كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي

كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي، لتحقق السيولة المرورية المطلوبة، ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسي وان تكون أعمال النظافة على مدار الساعة.

الانتهاء من قطاع «الأوتوستراد- سعد الدين الشاذلي» بنسبة تنفيذ 100%

وأشار وزير النقل، إلى تقدم أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث تم الانتهاء من قطاع «الأوتوستراد – سعد الدين الشاذلي» بنسبة تنفيذ 100% وجارِ توسعة نفق كارفور بالمعادي، لتحقيق السيولة المرورية، بهذا القطاع، أما فيما يتعلق بقطاع «سعد الشاذلي– الإسكندرية الزراعي» فيشمل (الطريق الداعم من سعد الشاذلي إلى جوزيف تيتو، واستكمال الداعم حتى طريق السويس، الذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، وكذلك الطريق الداعم الداخلي من الإسماعيلية الصحراوي حتي جوزيف تيتو و الداعم الخارجي من سعد الشاذلي حتي الإسماعيلية الصحراوي، الذي بلغت نسبة تطويره 97%، كما بلغت نسبة تطوير المسافة من الإسماعيلية الصحراوي حتى المرج 97%، والمسافة من المرج حتى الإسكندرية الزراعي 93% لأعمال الطريق، و95% لكوبري مسطرد.

نسبة التطوير في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي 85%

كما بلغت نسبة التطوير في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي 85%، مضيفا أنه بالنسبة لـ«قطاع المريوطية – الأوتوستراد» فيشمل المسافة من المريوطية حتى كوبري المنيب، الذي بلغت نسبة تطويره 80% كما بلغت نسبة تطوير كوبري المنيب 99%، وبلغت نسبة تطوير المسافة من كوبري المنيب حتى الاوتوستراد 73% كما تم الانتهاء من تقاطع الاتوستراد بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات مشيرا الى أنه أنه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) التي بلغت نسبة تنفيذها 16%، ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر، الذي يستخدم عليه هذا النظام، كما أنه جارِ تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري وحيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 70% كما يتم تنفيذ خطة للإستغلال الامثل أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين.