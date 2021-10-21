«التنمية المحلية»: غيرنا قيادات في المحليات إرضاء للمواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، اليوم، إنه تم تغيير بعض القيادات في المحليات خلال الفترة الماضية، بسبب عدم رضاء المواطنين على بعض الخدمات المقدمة، مبينا أنه خلال 3 سنوات، تم تغيير 14 قيادة في 7 محافظات؛ لتحفيز الإدارات المحلية المختلفة للحصول على الترقية.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «Extra News»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات العاملين في الواحدات المحلية لتحقيق استراتيجية 2030، والتي تهدف إلى تطوير الإدارة في المحليات؛ من أجل إرضاء المواطن عن الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن الدولة تدعم اللامركزية من أجل إعطاء مزيد من الصلاحيات في المحليات، وهذا يتم من خلال دورات مكثفة للعاملين في المحلات.

قياس ردود أفعال المواطنين

وأكد المتحدث بِاسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم قياس القرارات التي اتخذتها الحكومة من خلال ردود أفعال المواطنين بعد تنفيذ قرارات مختلفة مثل إغلاق المحلات وفق المواعيد الشتوية، وإغلاق سناتر الدروس، ويتم أيضا عن طريق مبادرة صوتك مسموع التي يكتب فيها المواطن الشكاوى الخاصة به، ويتم الرد عليه وقياس مستوى رضائه عن الخدمة المقدمة.

تدريب الموظفين على البرامج الجديدة

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن التدريب المستمر للكوادر البشرية في المحليات يوفر تدريبات مختلفة تساعدهم على تطبيق التحول الرقمي وعدم التعدي على أراضي الدولة، ومكافحة الفساد أيضا، مؤكدا أن هذه التدريبات ملزمة ويجب على الموظف الحصول عليها، مشيرا إلى تنفيذ 137 دورة لنحو 5810 متدربين في 160 أسبوعا بمعدلات تزداد كل عام.