وضعت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، خريطة توضح أماكن ومواعيد تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس على مدار اليوم، تعرف على خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس.

إدارة دمياط الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء بالمناطق التالية

محاكم «رأس البر - شطا - دمياط»

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- بجوار الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج

- شارع صلاح الدين أمام الضرائب بدمياط

- جرعة ثانية متنقلة بالوحدة الصحية بالسنانية.

إدارة كفر البطيخ الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- الأحوال المدنية بدمياط

- الشهر العقاري بمدينة دمياط الجديدة

- ميدان الجمعية

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

الجرعة ثانية بالإدارة الصحية

إدارة كفر سعد الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- نادى الشرطة بدمياط

- محكمة كفر سعد

- الشهر العقارى بكفر سعد

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بالوسطانى

- الوحدة الصحية بالسعدية البحرية

- جرعة ثانية متنقلة في المركز الحضري بكفر سعد

إدارة فارسكور الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- الوحدة الصحية بكفر العرب

- محكمة فارسكور

- مرور فارسكور

المواعيد من الثالثة عصرا للتاسعة مساا

- الوحدة الصحية بكفر العرب

- الوحدة الصحية بالرحمانة

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية

إدارة الزرقا الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- تصاريح العمل بدمياط

- الوحدة الصحية بالباز

- محكمة الزرقا

من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

جرعة ثانية بالإدارة الصحية

وحث الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين على تلقي التطعيم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.