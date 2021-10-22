شريف عامر يروي تفاصيل تعرضه لحادث مروري على المحور

روى الإعلامي شريف عامر، تفاصيل حادث مروري تعرض له اليوم الخميس، موضحًا أنه كان لديه ظرف طبي مع والدته، مضيفًا: «النهاردة كان عندي ظرف طبي مع والدتي، والحمد لله كله خير، وعملت حادثة وأنا ماشي على المحور، والحمد لله عدت على خير».

الجميع معرضون للحوادث

وأضاف «عامر»، في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، مساء الخميس، أن كل إنسان معرض للحوادث في أي وقت، مشددًا: «كنت ماشي منتبه ومصحصح، وعملت كل حاجة صح، وخبطت فيا عربية من ورا.. والحمد لله هذا الجزء من الثانية أنقذ حياة ناس كتير كانت معدية قدامي، وأنا وقفت لهم عشان يعدوا، فخبطت فيا عربية من ورا».

وتابع: «إحنا بنتصور دايمًا إن الحادثة بعيدة عننا، ونهدي ونتعظ ونمشي على طول، لكن ننسى إن الحادثة ممكن تحصلنا إحنا، وربنا ينجي الجميع».

تفاصيل حادث كوبري صفط اللبن

جاء ذلك تعليقًا على الحادث المروري الذي وقع اليوم الخميس، أعلى كوبري صفط اللبن، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وكان محور صفط اللبن، قد شهد في تمام الساعة الرابعة عصرًا سقوط سيارة «جيب» من أعلى الكوبري، أسفرت عن إصابة السائق وثلاثة آخرين من بينهم سيدة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم فرض كوردون أمني أعلى الكوبري لحماية باقي السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري التحقيق في الواقعة.

النيابة تتحرك في حادث كوبري صفط اللبن

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة، وطالبت تحريات المباحث.