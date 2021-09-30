سيناريوهان لـ«أسعار الفائدة» في اجتماع «المركزي» المقبل

توقع الخبير الاقتصاد بلال شعيب، أن تلجأ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي أور رفعها بواقع نصف في المائة، في اجتماعها المقرر له يوم 28 أكتوبر المقبل.

ثلاث خيارات أما تثبيت سعر الفائدة أور رفعها أو خفضها

وقال شعيب في تصريح لـ«الوطن»، إنه في الاجتماعات السابقة كان لدى لجنة السياسات النقدية ثلاث خيارات أما تثبيت سعر الفائدة أور رفعها أو خفضها، أما في الاجتماع المقبل، لن يكون هناك إلا خيران أما الاستمرار في تثبيت السعر أو فع سعر الفائدة، بواقع نصف في المائة، وذلك في ظل توجهات البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة.

النتيجة العكسية بين أسعار الذهب وأسعار الفائدة

وَأضاف شعيب، أن النتيجة العكسية بين أسعار الذهب وأسعار الفائدة، والتي تؤكد أن رفع أسعار الفائدة يتسبب في انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وذلك ظهر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شعيب، أنه في حالة الاستمرار بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، فمن المؤكد أنه سيتم رفع أسعار الفائدة تدريجيا في الاجتماع الذي يليه، وذلك نظرًا لأن هناك تخوفات من خروج الأموال الساخنة، في حالة الاستمرار في التثبيت.

رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2022 بواقع 2 إلى 3% على مدار العام

وأكد شعيب، على أنه قرار رفع أسعار الفائدة سيكون تدريجيًا، لدراسة آثرها على السوق، في ظل مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري، الذى يمتلك أحتياطي نقدي تخطى الـ40 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويلات المصرين العالمين بالخارج والتي تخطت لأول مرة في التاريخ حاجز الـ30 مليار جنيه، بالإضافة إلى نشاط القطاع السياحي وخطة الدولة لزيادة الصادرات وتقليص الواردات.

وتوقع شعيب، أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2022 بواقع 2 إلى 3% على مدار العام، وذلك وفقا لما تم في الأسواق العالمية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.