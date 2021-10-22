رئيس التحرير

محمود مسلم

فني «ألوميتال» يقتل طالبا في بولاق الدكرور بطعنتين في اليد والبطن

كتب:

 جيهان عبد العزيز
12:27 ص | الجمعة 22 أكتوبر 2021
مديرية أمن الجيزة

مديرية أمن الجيزة

لقى طالب مصرعه، خلال مشاجرة مع فني ألومتيال بشارع نور الإسلام، في بولاق الدكرور، وتمكنت المباحث الجنائية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من ربة منزل، بحدوث مشاجرة بين نجل شقيقتها 17 عاما، طالب 3 ثانوي، ومقيم بذات الشارع وبيت صديقه 18 عاما، فني «ألوميتال»، مقيم بذات العنوان بسبب المزاح بالسباب.

طعنة بقطعة ألوميتال تودي بحياة طالب بولاق الدكرور

واوضحت التحريات، أن الأخير طعنه باستخدام قطعة ألوميتال، أحدثت إصابة المجني عليه بجرح قطعي بالساعد الأيسر والجانب الأيسر، وجرى نقله لمستشفى قصر العيني، وتوفى في وقت لاحق، وحرر المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، محضرا بالواقعة.

اقرأ المزيد:

مرور الجيزة يكشف عن خدمات مرورية لتيسير الحركة بعد إغلاق شارع الهرم

«الداخلية» تعلن إغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لإجراء أعمال صيانة

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام.. بداية من الغد

المحطة الأخيرة في حياة «القذافي».. 4 أحكام تقود «سفاح الجيزة» لحبل المشنقة

مقتل شاب على يد عاملين بـ«آلة حادة» في الجيزة

مصرع طالب على يد آخر خلال مشاجرة أمام مدرسة ببورسعيد

عاجل.. النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي

عاجل.. النيابة العامة تباشر التحقيق مع "الشاب المتحرش"

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة قتل الطفلة "فجر" بالطالبية

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة العثور على جثمان تاجر سيارات

النيابة العامة بدمياط تباشر التحقيق في محاولتي تهريب قطع أثرية إلى العراق

النيابة العامة بدمياط تباشر التحقيق في قضية اختطاف 5 مواطنين في ليبيا