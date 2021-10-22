فني «ألوميتال» يقتل طالبا في بولاق الدكرور بطعنتين في اليد والبطن

لقى طالب مصرعه، خلال مشاجرة مع فني ألومتيال بشارع نور الإسلام، في بولاق الدكرور، وتمكنت المباحث الجنائية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من ربة منزل، بحدوث مشاجرة بين نجل شقيقتها 17 عاما، طالب 3 ثانوي، ومقيم بذات الشارع وبيت صديقه 18 عاما، فني «ألوميتال»، مقيم بذات العنوان بسبب المزاح بالسباب.

طعنة بقطعة ألوميتال تودي بحياة طالب بولاق الدكرور

واوضحت التحريات، أن الأخير طعنه باستخدام قطعة ألوميتال، أحدثت إصابة المجني عليه بجرح قطعي بالساعد الأيسر والجانب الأيسر، وجرى نقله لمستشفى قصر العيني، وتوفى في وقت لاحق، وحرر المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، محضرا بالواقعة.