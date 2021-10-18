الجامعات: الدراسة منتظمة بمختلف الكليات كما كانت قبل وضع كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، على عودة انتظام الدراسة بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2021-2022، لما كان قبل وضع فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحين انتظام العمل بمختلف قطاعات الكليات بكامل طاقتها، مشددين على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرين إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منذ الانطلاق، منوهين إلى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة فيروس كورونا.

الجامعات: التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إن هناك عددا من الافتتتاحات ستشهدها الجامعات الحكومية بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الطبي والمستشفيات الجامعية على مستوى أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن هناك العديد من المستشفيات تنتظر الافتتاح الرئاسي لها، وأنها تعمل حالياً تجريبياً.

ونظمت كلية التربية بجامعة حلوان، ندوة توعوية، أمس، بعنوان «عودة التعليم الحضوري والاستعدادات والاحتراز ضد جائحة كورونا»، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

حاضر في الندوة الدكتورة فادية يوسف عبدالمجيد، أستاذ صحة الطفل بقيم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تنظيم الندوات التوعوية تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدا على ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، على ضرورة أن نصطف ونتعاون جميعا ونتحد لمواجهة ازمة كورونا بكافة السبل حتى يمكن تخطيها بأمان وسلام.

وأوضحت الدكتورة حنان كريمة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ضرورة عقد العديد من الندوات وورش العمل فى مواجهة المتحور لنأمن خطورته أثناء العام الدراسى، خاصة أن التعليم هذا العام حضوري.