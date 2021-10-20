الجامعات تكشف حقيقة وجود إصابات بكورونا بين الطلاب في العام الجديد

أوضح عدد من رؤساء الجامعات، حقيقة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) بين الطلاب، بدءا من العام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث نفى رؤساء الجامعات ما يتم تداوله في هذا الشأن، من أخبار أو معلومات أو أعداد عن حجم الإصابات، مؤكدين أنّ الأمور تسير بانتظام منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، دون أي مشكلات.

الجامعات تكشف حقيقة وجود إصابات بكورونا منذ انطلاق العام الدراسي الجديد

وقال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إنّ الدراسة منتظمة بمختلف كليات الجامعة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، أبرزها التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي، والتشديد على التوسع من قاعدة التطعيمات ضد فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

جامعة حلوان: تطعيم 80 ألف طالب ضد كورونا حتى الآن

وأكد رئيس جامعة حلوان لـ«الوطن»، أنّه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي منذ انطلاق الدراسة يوم 9 أكتوبر الحالي، موضحا أنّ الجامعة أنهت تطعيم نحو 80 ألف طالب حتى الآن، والفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تطبيق خطة التطعيم شاملة، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

لا إصابات بكورونا بين طلاب «إعلام القاهرة»

وفي السياق ذاته، نفت مصادر في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ما تردد من معلومات وأخبار عن رصد أي حالات إصابات بكورونا أو اشتباه بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنّ الجامعة والكليات ملتزمة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).