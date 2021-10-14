أطباء: التدخين يقلل العمر بمعدل 10 سنوات عن الطبيعي

أكد عدد من خبراء الطب الدوليون، المتخصصون في أمراض القلب والرئة وعلماء السموم، الذين شاركوا في الاجتماع الإعلامي الدولي الثاني للحد من أضرار التبغ الذي استضافته دولة بلغاريا أواخر الشهر الماضي أن الإقلاع عن التدخين يطيل حياة الإنسان، حيث ثبت علميًا أن أعمار المدخنين تقل بمعدل 10 سنوات عن نظرائهم من غير المدخنين.

وكشف الخبراء خلال مشاركاتهم في الاجتماع الذي حضره أكثر من 50 مشاركًا من حوالي 20 دولة بشكل فعلي وآخرون عبر الإنترنت، من الاتحاد الأوروبي والروسي أنه من الممكن أن ينخفض عدد حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتهابات الرئة والسرطان والأمراض الأخرى المرتبطة بالتدخين بشكل خطير إذا توقف المرضى عن التدخين أو تحولوا إلى بدائل مثل منتجات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية.

المدخنون معرّضون لخطر الإصابة بالأزمات القلبية

وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لأبحاث تصلب الشرايين في الاتحاد الروسي، فيكتور جورفيش، إن 36٪ من السكان المدخنون معرّضون لخطر الإصابة بالأزمات القلبية، كاشفًا عن أن معدل حدوثها أعلى 6 مرات لدى النساء و3 مرات أعلى عند الرجال إذا كانوا يدخنون علبة سجائر في اليوم الواحد، مقارنة بغير المدخنين.

وأشار جورفيش، إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين للتبغ المسخن ينجحون في الإقلاع عن التدخين وأن هذه النسبة في ازدياد، ذلك بالرغم من أن التبغ المسخن يشكل مخاطر صحية أقل مقارنة بالتدخين، حيث تُظهر العديد من الدراسات المستقلة أن المشكلة الرئيسية للتدخين تكمن في عملية الاحتراق وليست في مادة النيكوتين رغم أنها مادة تسبب الإدمان وليست خالية من المخاطر، حيث يتم إطلاق آلاف المواد الضارة في دخان السجائر عند حرق التبغ، ويتم التخلص منها بشكل شبه كامل أو جزئي في الهباء الصادر عن أجهزة التبغ المسخن.

60٪ من المدخنين على استعداد للإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بأمراض القلب

وكشف رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى القلب الوطني في صوفيا، البروفيسور بوريسلاف جورجييف، أن حوالي 60٪ من المدخنين على استعداد للإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لكنهم للأسف غير قادرين على ذلك، ورغم ذلك يمكننا أيضًا التفكير في الحد من الضرر من خلال التحول إلى منتجات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية.

6 ملايين مدخن يموتون كل يوم بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين

وقال طبيب القلب المجري إميل تولدي شيدل، رئيس الجمعية الطبية للحد من الأضرار في المجر والمدير العام لمستشفى سانت فرانسيس في بودابست إن أكثر من 6 ملايين مدخن يموتون كل يوم بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين.

وأضاف شيدل، أن متوسط العمر المتوقع للمدخنين يقل بمقدار 10 سنوات مقارنةً بغير المدخنين. من مختلف الأعمار.يشير هذا بوضوح إلى أنه يجب القيام بشيء ما لتغيير الوضع.

بدائل الخالية من الدخان قد تساهم في تحسين إدارة أمراض الجهاز التنفسي

وأكد طبيب الرئة النمساوي الدكتور ولفجانج بوب، أن البدائل الخالية من الدخان قد تساهم في تحسين إدارة أمراض الجهاز التنفسي المزمنة لدى المدخنين.

وأوضح بوب، أن خير مثال على تنفيذ مبدأ الحد من أضرار التبغ هو دولة السويد التي أعلنت أن هناك 7-8٪ فقط من سكانها من المدخنين، بينما في نفس الوقت هناك انخفاض قياسي في الإصابة بإمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية في السويد مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

تقليل الإصابة بالسرطان وربما خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي

وتابع بوب، أنه ووفقًا للعلماء، يرجع ذلك إلى استخدام التبغ السويدي الفموي المسموح باستخدامه هناك، مضيفًا أنه عند استخدام منتج خالٍ من الدخان وعندما لا يتم حرق التبغ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الإصابة بالسرطان وربما خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن بشكل كبير وإبطاء تطور المرض والتهابات الرئة الناتجة عن التدخين.

ولفت بوب، إلى أن هناك تأثير إيجابي آخر هو أن 80٪ إلى 99٪ من العديد من المواد المسرطنة والسموم المختلفة يتم تقليلها باستخدام أنظمة تسخين التبغ وهذا يعني تقليل المخاطر وتقليل الضرر وربما هناك فوائد مستقبلية أخرى إذا استخدم المرضى مثل هذه المنتجات بدلاً من التدخين.

يحتوي دخان التبغ على أكثر من 7000 مادة ضارة

وصرح رئيس الجمعية العلمية البلغارية للصيدلة البروفيسور جورجي موميكوف، أن السيجارة تشبه المفاعل الكيميائي الصغير، حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 7000 مادة ضارة، الكثير منها مواد مسرطنة، تنبعث هذه المواد في عملية احتراق التبغ.

وقال موميكوف، إنه لابد من توافر شرطين لتقليل الضرر الناجم عن التدخين، أولهما: أثبات قدرة المنتج البديل علميا على تقليل المخاطر الصحية مقارنة بالتدخين وأن يكون وثيق الصلة باحتياجات المدخنين البالغين الحاليين.

السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بنسبة 95%

وتشير تقارير وكالة الصحة البريطانية لعامي 2017 و 2018 إلى أن ضرر السجائر الإلكترونية أقل بنسبة 95٪ من ضرر السجائر التقليدية القابلة للاحتراق، كما أن أجهزة تسخين التبغ تقلل من التعرض للمواد الضارة للمستهلكين واللذين يتواجدون حولهم مقارنة بالسجائر التقليدية.

وفي عام 2019، أوصى الباحثون البريطانيون بإتاحة السجائر الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع دعم الإقلاع لجميع المدخنين الراغبين في الإقلاع.

كما أشارت الوكالة في تقريرها لعام 2019 إلى أن أجهزة توصيل النيكوتين البديلة مثل السجائر الإلكترونية قد تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل العبء الهائل للأمراض الناجمة عن التدخين.

فيما طالبت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب بضرورة النظر في تطبيق نهج الحد من أضرار التبغ، خاصة في ظل الأرقام التي تؤكد أن أكثر من 48٪ من مرضى القلب التاجي مستمرون في التدخين، 72٪ من مرضى الشرايين الطرفية وأكثر من 57٪ من مرضى السكتة الدماغية يستمرون في التدخين بعد السكتة وهي نسبة عالية بشكل لا يصدق. ومن ثم، فإننا لا نستطيع ترك هؤلاء المرضى وراءنا”