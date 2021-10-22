سيارات الصرف تنتشر بشوارع الإسكندرية استعدادا لهطول الأمطار

بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار، رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الاستعداد لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها على بعض أحياء المدينة، وذلك بعد حلول طقس غائم واختفاء أشعة الشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث تم رفع درجة الاستعداد وجرى الدفع بالعمال للشوارع واتخاذ كافة التدابير من أجل استقبال الأمطار في فصل الخريف.

موسم الأمطار على الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد في المدينة بنسبة 50% بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار بنسبة 30 % حيث من المتوقع أن تكون أمطار خفيفة.

سيارات الشفط في شوارع الإسكندرية

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بـ3 سيارات شفط في كل منطقة مع وجود 10 سيارات احتياطي من أجل التدخل حال مخالفة التوقعات وهطول أمطار متوسطة أو غزيرة، لافتاً إلى أن عمال الصرف الصحي والسيارات في الشوارع منذ وصول التوقعات ولم تشهد المدينة أي تساقط للأمطار حتى الآن.

وأوضح أنه تم إبلاغ كافة الجهات المعنية والتنفيذية في المحافظة من أجل التعامل مع الأمطار حال هطولها والتحرك سريعاً وفقاً للخطة التي تم وضعها، لافتاً إلى أن الشركة استعدت بكامل طاقتها وبخطة محكمة مع تفادي كافة أخطاء موسم الأمطار الماضي من أجل التعامل مع نوات الشتاء وموسم الأمطار المقبل لضمان تسيير الحرة المرورية في الشوارع والميادين.