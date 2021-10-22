جنوب سيناء تستعد للسيول بـ8 سدود و12 بحيرة صناعية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المحافظة أعلنت استعدادها لاستقبال موسم السيول هذا العام والذي يتوقع أن تكون فيه الأمطار أكثر من العام الماضي، موضحا عقد اجتماع موسع بحضور رؤساء المدن وجرى التنبيه علي كافة الجهات بضرورة مراجعة خطة السيول والاستمرار في تطهير المخرات.

وأشار إلي أن الموارد المائية والري بجنوب سيناء، أنهت ثلاثة مشروعات ضخمة لحماية مدن طابا ونويبع والطور من أخطار السيول بتكلفة تصل إلي نحو 500 مليون جنيه، مؤكدا أن المحافظة نجحت خلال العام الماضي في احتواء أزمة السيول.

إنشاء 8 سدود و12 بحيرة صناعية لمواجهة السيول

وأكد المحافظ في بيام صحفي، الانتهاء من إنشاء 8 سدود و12 بحيرة في ثلاث مدن هي «طابا، الطور، ونويبع»، بتكلفة تجاوزت 500 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء سدي «1، 2»، بوادي ميعر بنسبة 100%، بهدف احتجاز نحو 100 ألف متر مكعب من المياه بكل سد، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور، تجري داخل 7 أودية وهي «ميعر، والأعوج، واملاحه، والثمان، واسلا، وحبران، وبدر»، والتي تقع شرق الطريق الدولي الجديد، طريق «النفق – شرم الشيخ»، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع تنحو 276.077 مليون جنيه.

ولفت إلى أن أعمال حماية مدينة نويبع جرى الانتهاء منها بنسبة 100٪، وتتضمن الأعمال مبنى الدبش في 3 أودية، بينها وادي الطليعات، وجرى الانتهاء منه، موضحاً أن عملية الترابين بنويبع تتضمن إقامة عدد من الحواجز والبحيرات وقنوات التوجيه في 17 موقعًا، بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

انتهاء مشروع حماية منفذ طابا البري من السيول

وأوضح علي الشحات رئيس مدينة طابا، أن اعمال حماية منفذ طابا البري من أخطار السيول، جرى الانتهاء منها بنسبة 100٪ وهي عبارة عن بحيرات وسدود حماية، وأكد أن وزير الموارد المائية سوف يفتتح المشروع هذا الشهر، وأن أعمال الحماية تتضمن بعض النقاط بالمدينة مثل حماية القرى السياحية والفنادق، وجرى الانتهاء منها.