أماكن تلقي لقاح كورونا في أسيوط.. تعرف عليها

أكد اللواء عصام سعد محاظ أسيوط، توافر مراكز لقاح كورونا في أكثر من 13 مركزا طبيا تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالإضافة إلى نشر 250 فرقة متنقلة لاستهداف أماكن التجمعات والمصالح الحكومية والعامة والمواقف والشركات ودور العبادة.

وأشار المحافظ في بيان صحفي، إلى تخصيص 3 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج بـ «مركز صحي القوصية ومكتب صحة أول أسيوط ومكتب صحة أبوتيج»، مؤكدا حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين بمختلف مراكز تلقى اللقاح الثابتة والمتنقلة والتي تم تجهيزها بمختلف القرى والمراكز مناشدًا جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني بسرعة التوجه للمنافذ التي تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظًا على سلامتهم.

وأشار إلى إطلاق حملة «اطعم واطمن»، بقرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد منوها إلى التنبيه على مديرية الصحة والإدارات الصحية التابعة لها بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومراكز الشباب لاستقبال سيارات وأتوبيسات الحملة وفرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم.

13 مركزا على مستوى مراكز المحافظة لتلقي اللقاح

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا والبالغ عددها 13 مركزا على مستوى مراكز المحافظة تواصل استقبال المواطنين وسط إجراءات احترازية مشددة.