مأساة «مريم» ضحية خناقة السواقين بالبساتين.. 190 غرزة في الرأس والجسد

«بنتي متخيطة 190 غرزة في رأسها وجسمها حالها يصعب على الكافر».. لم تكن تلك الكلمات السابقة هي كل ما بداخل «حجاج صلاح» صاحب الـ50 عامًا والد الطفلة «مريم» تبلغ من العمر 12 عامًا، ضحية حادث التصادم الذي افتعله أحد السائقين بمنطقة البساتين منذ ما يقرب من 35 يومًا، تسبب في تهتك الجزء الأيسر من الوجه وكسر باليد اليسرى أثناء استقلالها إحدى السيارات لحضور حفل زفاف أحد الأقارب.

مشاجرة تصادم بالسيارات

لم تتوقع الطفلة أن الفستان الأبيض الذي اشترته من أحد المحال التجارية بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة لترتديه لحضور حفل الزفاف، يتحول لونه إلى الأحمر وقت أن إدارت وجهتها إلى منطقة حدائق المعادي برفقتها زوجة أخيه وخلال مرورهما بالطريق الدائري، تشاجر السائق مع قائد سيارة ملاكي وتبادلا الألفاظ البذيئة مع زيادة السرعة؛ مما أدى لانقلاب السيارة بعد كر وفر بين الطرفين.

فرح تحول إلى بركة دماء

حفل الزفاف تحول إلى مأتم بعد أن غرقت الطفلة في دمائها، وانقسمت رأسها إلى نصفين وأصيب جسدها بإصابات خطيرة نتيجة الاصطدام، ومن معها في السيارة أيضًا، وبدأ الصراخ والعويل على الطريق الدائري في لحظة كانت قد تكون النهاية، ليفر السائقان هاربين.

شرخ في الرأس وقطع شرايين

يقول والد الطفلة في لحظة بكاء لم تتمالك أعصابه من المعاناة التي عاشها طوال الأيام الماضية داخل مستشفي القصر العيني: «طفلتي لم تستطيع الحركة الحادث تسبب في إصابات بالغة وخطيرة بوجهها أدى إلى تهتك في كبير في الجزء الأيسر من الوجه والرأس وقطع بأنسجة اليد اليسرى، وزوجة أخي أيضًا أصيبت بقطع شرايينها»، مضيفًا «انا يومها كان قلبي حاسس أن حاجة هتحصل ورحت وراهم الفرح، وفوجئت حد بيكلمني إلحق بنتك بتموت.. سواقين عديمة الضمير اتخانقوا مع بعض ودخلوا في بعض بالعربيات العربية اللي كان راكبة فيها بنتي وزوجة شقيقي اتقلبت».

ويضيف خلال حديثه لـ« الوطن: «بعدما نقلت ابنتي للمستشفى، حررت محضرًا في قسم شرطة البساتين حمل رقم رقم 19811 جنح البساتين، وأدليت بأقوالي في النيابة بما حدث في الواقعة»، متابعًا: «انا عاوز حقي وحق بنتي السواقين اللي عملوا الحادث الاتنين في الشارع، وانا مرمي أنا وبنتي في القصر العيني، دخلت في 4 عمليات ولسه فيه عمليات كمان».