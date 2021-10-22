رئيس «تنمية السادات»: غلق وتشميع 46 محلا تجاريا لمخالفة شروط التعاقد

قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم غلق وتشميع 46 محلا تجاريا بمول دار مصر بالمنطقة السكنية الـ 17، لممارسة أنشطة مخالفة دون استخراج رخص تشغيل من الجهاز، وذلك بحملة جديدة من إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، حيث قامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المحال المخالفة ورفع العدادات.

وشدد رئيس تنمية السادات على ضرورة تقنين أوضاع المواطنين أصحاب المحال التجارية المختلفة، لكي لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، موجها جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استمرار الحملات لضبط المحلات المخالفة لشروط التعاقد

وأكد «سالمان»، أنه سيتم استكمال الحملات تباعاً لغلق وتشميع كافة المحال والوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وممارسة أنشطة بدون استخراج تراخيص بمختلف أنحاء المدينة.