6 حالات يجب إبلاغ شركة الكهرباء عنها.. منها «تغيير النشاط»

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن 6 حالات يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عنها من ضمن برامج مرفق الكهرباء لتوعية المستهلك بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك وهي كالآتي..

الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عنها

- حدوث عطل أو ماس في العداد.

- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.

- اكتشاف وجود سرقة تيار كهربائي من أحد الجيران.

- في حالة القيام بهدم العقار.

- في حالة وجود ضعف أو تذبذب بالتيار الكهربائي.

البيانات الواجب توافرها في عقود الكهرباء

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى البيانات التي يجب أن تتضمنها عقود توريد الطاقة الكهربائية عند إبرامها بين المشترك وشركة الكهرباء وهى كالآتي:

- تاريخ تحرير العقد.

- جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد-:

- أسماء المتعاقدين.

- الكيان القانوني لكل منهما.

- وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته.

- عنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية.

- جهد التغذية.

- القدرة التعاقدية.

- مكان تركيب العداد.

- مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.

- تحديد التزامات طرفي التعاقد.

- تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.

- تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

- الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

- توقيع العقد.

منافذ تلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالجهاز

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي كالآتي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

-من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

-من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم .23421479

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).